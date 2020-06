È una storia triste quella che giunge da Wuhan. Dopo i tristi resoconti dalla città cinese più colpita dal coronavirus, un nuovo, drammatico resoconto. Lo scorso 30 maggio un uomo si suicida, ma il cane aspetta il suo padrone per quattro giorni sul ponte.

La storia toccante è stata riportata dai quotidiani locali.

Heart wrenching photos captured in Wuhan, China, show a faithful dog waiting for its owner days after they reportedly jumped into the water, taking their own life. pic.twitter.com/juzkGimN7d

— LaySleuthTeres (@Trmarq) June 9, 2020