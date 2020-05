Un cane a Wuhan è rimasto ad aspettare il suo padrone deceduto per coronavirus. L’animale è stato tre mesi all’interno della struttura sanitaria aspettando di rivederle il suo fedele amico.

A Wuhan, una delle città più colpite dal coronavirus, un cagnolino è rimasto ad aspettare il suo padrone tre mesi nel reparto dell’ospedale Taikang. Il piccolo amico, però, non poteva sapere che l’uomo è deceduto 5 giorni dopo essere stato ricoverato a causa del covid-19.

L’animale di 7 anni ha conquistato il cuore dell’ospedale. Wu Cuifen, una donna che gestisce il supermercato nell’edificio, ha cercato di allontanare il cucciolo, ma il tentativo è stato vano. Nell’attesa di trovare una soluzione la donna ha deciso di prendersene cura temporaneamente e l’ha chiamato Xiaobao. “Ogni mattina quando aprivo il negozio, Xiaobao era lì a aspettare” ha detto la signora del supermercato.

Loyal #dog waits at a #Wuhan hospital for 3 months after his owner dies from covid-19

7-yo dog Xiao Bao waited patiently for his owner at Wuhan hospital.Staff at Wuhan Taikang Hospital fed Xiao Bao

Xiao’s owner died 5 days after being admitted pic.twitter.com/H31Ls2Dsrh

May 26, 2020