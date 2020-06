I cereali al cipollotto finalmente sbarcano in Corea del Sud: i bambini locali li avevano richiesti nel lontano 2004.

Mai perdere le speranze. E se tanto insisti prima o poi il tuo sogno lo potrai realizzare. Anche quando si tratta semplicemente di cibo. Ci sono voluti sedici anni, eppure finalmente il sogno di chi, nel 2004, era solo un bambino può essere finalmente soddisfatto.

In Corea del Sud stanno per arrivare i cereali della Kellogg’s. Ma la particolarità sarà il loro gusto: al cipollotto.

Lol some websites seem to already be selling out of Green Onion Flavour Chex. pic.twitter.com/kpMvZMeW5R — Raphael Rashid (@koryodynasty) June 29, 2020

I cereali saranno messi in vendita in edizione limitata a partire dal 1 luglio. Così, dunque, in Corea del Sud arrivano i ‘Chex Green Onion’, ponendo fine a una lunga battaglia democratica che è durata 16 anni e che viene ‘salutata’ con giubilo sui social network sudcoreani.

I want to try the green onion chex… pic.twitter.com/F6CCLTUCa7 — Cassie⁷ 🌿김종대🌿 (@byunerigom) June 29, 2020



La Kellogg’s, nel 2004, aveva lanciato tra i bambini del tempo un sondaggio per scegliere un nuovo sapore da immettere nel mercato dei cerali. A sorpresa, però, non vinse l’opzione caldeggiata dai vertici aziendali (ovvero il ‘doppio cioccolato’) ma i cereali al cipollotto. Una ‘sconfitta’ che non piacque all’azienda che decise di non soddisfare la richiesta dei piccoli consumatori.

Ci sono voluti sedici anni, dunque, per poter vedere soddisfatto il proprio desiderio.

Ma finalmente la Corea del Sud potrà avere i suoi cereali al cipollotto.