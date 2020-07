Dopo la struggente storia di Daisy, un altro esempio di eroismo in piccolo dal Regno Unito. Stavolta il protagonista si chiama Tony Hudgell, un bambino di cinque anni che ha percorso dieci km con le sue protesi per pagarsi un intervento chirurgico.

La storia è stata resa nota dall’emittente BBC.

Well done Tony for reaching 10km five days early!

Here’s a message from Mr Kokkinakis, who wanted to share how proud he is of Tony’s hard work fundraising while learning to walk on prosthetics.

Share your message for Tony here: https://t.co/cssYVTLuI4#GoTonyGo @paula_hudgell pic.twitter.com/nUTzeyvIiC

— Evelina London (@EvelinaLondon) June 26, 2020