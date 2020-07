Regno Unito, uomo morde gabbiano davanti al fast food McDonald's. Il volatile era "colpevole" di volergli rubare il panino.

A Plymouth, Regno Unito, un uomo morde un gabbiano davanti al noto fast food McDonald’s. Il volatile era reo di aver tentato di rubargli un panino dalle mani, mentre si era distratto. A riportare i fatti, il quotidiano Mirror, che specifica la dinamica del maltrattamento.



Uomo morde gabbiano per un panino

Secondo quanto descritto, un uomo di 26 anni avrebbe afferrato per il becco un gabbiano prima di morderlo e gettarlo a terra. Alcuni agenti di Polizia lo hanno colto in flagrante, mentre aggrediva il povero volatile davanti al ristorante.

L’unità locale di Polizia stava pattugliando la zona quando hanno assistito alla terribile scena, l’uomo si sarebbe giustificato dicendo che il gabbiano aveva tentato di rubargli il panino, come se la sua reazione a ciò fosse stata normale.

L’animale sembra sia rimasto illeso dall’attacco e volato immediatamente via, terrorizzato.





Arrestato: forse era sotto stupefacenti

Secondo la stessa ammissione del giovane, avrebbe agito sotto l’influenza di droghe ed è stato subito arrestato. I gabbiani sono infatti specie protetta nell’area dal Wildlife&Countryside Act del 1981, per questo motivo il 26enne dovrà ora passare ben sei mesi in prigione, pagando inoltre un’ammenda di 6.300 sterline.

“Ha affondato i suoi denti sul povero animale, prima di lanciarlo per terra. Fortunatamente gli agenti si sono avventati su di lui, prima che potesse finire peggio”, ha dichiarato uno sconcertato portavoce della Polizia locale, “Lo hanno portato prima al Derriford Hospital per accertamenti in merito agli stupefacenti che avrebbe assunto”.