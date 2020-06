A Torino un gruppo di ragazzi uccide un riccio e posta il video su Facebook.

A Torino un gruppo di ragazzi ha pestato e ucciso un riccio. Nel giro di poche ore la notizia ha fatto il giro di tutti i social. Lo scorso sabato pomeriggio a Ciriè, una frazione del capoluogo piemontese, alcuni adolescenti hanno preso letteralmente a calci un povero riccio, finendo per ucciderlo. Il povero mammifero è stato vittima di un atroce destino. Come se non bastassero le angherie a cui è stato sottoposto, i giovani hanno avuto l’idea di infilarlo tra le traversine della ferrovia di Ciriè affinché fosse schiacciato dal treno. Non c’è mai fine alle bravate dei giovani. A questo comportamento si aggiunge, però, forse la cosa più raccapricciante. Il gruppo ha deciso di postare il video del pestaggio del riccio, sui propri profili social di FacebookAl giorno d’oggi molti ragazzi mirano ad avere successo sul mondo dei social.

Ragazzi uccidono un riccio

Quale strada più veloce se non pubblicare un video dell’uccisione di un riccio nel capoluogo piemontese? Immediatamente, infatti, sul web si sono sollevate ondate di polemiche e di indignazione contro il gesto che è stato compiuto. Il video, ovviamente, ha fatto il boom di visualizzazioni e i ragazzi hanno acquistato la popolarità che desideravano. Sull’episodio di violenza è intervenuta la polizia che sta cercando di individuare i colpevoli, quasi sicuramente minorenni, per poter adottare tutti i provvedimenti del caso. Anche la Lida, la Lega Italiano dei diritti sugli animali ha avuto da ridire. È stato condannato il comportamento di questo gruppo di ragazzini e si auspicano misure punitive.