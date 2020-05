Rapporti in pieno giorno a Torino, la scena a pochi metri dai bambini

Nel pomeriggio del 27 maggio una coppia di amanti è stata ripresa mentre aveva rapporti alla luce del sole in un parco pubblico di Torino.

Curioso episodio quello capitato nel pomeriggio del 27 maggio nei giardini Madre Teresa di Calcutta di Torino, nel quartiere Aurora, dove una coppia è stata ripresa mentre consumava dei rapporti alla luce del sole, a pochi metri dalle attrezzature per i bambini. La scena è stata immortalata da una telecamera ed è subito rimbalzata su tutti i social, ma al di là della morbosa curiosità per il gesto provocatorio emerge anche la frustrazione dei residenti, che si sono lamentati del degrado in cui versa la zona.



Torino, rapporti alla luce del sole

A descrivere la scena, avvenuta poco dopo le ore 14, è un cittadino residente nei pressi dei giardini che affacciandosi alla finestra della sua abitazione ha potuto vedere l’indecente spettacolo della coppia intenta a non porre freno alle loro inibizioni: “Non bastavano i pusher, gli assembramenti e le risse notturne. Ci mancavano soltanto scene di sesso esplicito a pochi metri dai giochi per bambini e meno male che avevano detto che la zona sarebbe stata più presidiata e controllata.

L’uomo si è inoltre lamentato di come l’episodio sia solo la punta dell’iceberg di una situazione di degrado generale che da tempo attanaglia il quartiere: Le forze dell’ordine passano, eppure accadono cose come questa. Questo è il capitolo finale di un degrado che il quartiere non si merita. Sono scene che parlano da sole”.





Analogo episodio pochi giorni prima

La scena immortalata nel parco pubblico torinese ricorda inoltre un analogo episodio avvenuto lo scorso 14 maggio sulle rive del lago Sirio, nel comune di Chiaverano, distante una sessantina di chilometri da capoluogo piemontese. Anche in quel caso, una coppia di amanti aveva deciso di dare libero sfogo alle proprie pulsioni in pieno giorno, non curandosi delle decine di persone che in quel momento stavano passando nei pressi dello specchio d’acqua e che ne hanno approfittato per scattare delle fotografie del gesto.