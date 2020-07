Annuncia il suicidio su Facebook: morto 50enne inglese

Si collega in diretta si Facebook e annuncia il suicidio: l'episodio a Newcastle-under-Lyme, nello Staffordshire.

Un uomo di 50 anni, Jonathan Bailey, attivista per la salute mentale, noto come Baz o Bazza, ha annunciato il suicidio su Facebook davanti a 400 persone e poi ha compiuto l’estremo gesto. Il suo corpo senza vita è stato trovato senza vita in un appartamento a Newcastle-under-Lyme, nello Staffordshire.

Come riferito dal The Sun, l’uomo nella giornata di sabato, 11 luglio, aveva comunicato di volersi togliere la vita ai suoi follower con quest’ultimi che avrebbero provato ad avvertire Facebook di ciò che stava succedendo. La trasmissione è però continuata e, solo dopo, il filmato è stato cancellato, ma numerose sono state le proteste.

Annuncia il suicidio su Facebook

“I nostri pensieri vanno alla famiglia del signor Bailey in questo momento difficile – così un portavoce di Facebook – Possiamo confermare che lo streaming live è stato eliminato subito dopo essere stato pubblicato e che un altro post è stato rimosso sempre su richiesta della famiglia. Ci assumiamo la responsabilità di mantenere le persone al sicuro sulle nostre piattaforme e continueremo a lavorare a stretto contatto con esperti per garantire che le nostre politiche continuino a supportare chi ne ha bisogno”.





Al momento non sarebbe ancora chiaro come sia morto Jonathan Bailey. Su Facebook aveva detto che si sarebbe impiccato, ma i risultati delle analisi effettuate post mortem non sono ancora stati resi noti. La figlia del 50enne, Lucy Bailey, ha espresso tutto il suo dolore in un post sui social: “Qualcosa deve cambiare, non posso spiegare quante volte sei stato deluso dai servizi di salute mentale.

Non mi abituerà mai al fatto che non possiamo più parlare tutti i giorni, non riesco a vederti o abbracciarti. Proverò per sempre a renderti orgoglioso.”