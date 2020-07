È polemica in Spagna per un video che ritrae una donna svenuta in mezzo alla strada. Nel timore di un contagio nessuno ha cercato di soccorrerla.

Arriva dalla Spagna un triste video in cui una donna svenuta in mezzo alla strada viene tenuta a debita distanza da decine di passanti presenti nelle vicinanze, i quali decidono di non intervenire per soccorrerla nel timore possa essere positiva al coronavirus, attendendo che arrivi l’ambulanza.

Un filmato agghiacciante, che in pochi fotogrammi assurge a emblema di questi ultimi mesi di emergenza sanitaria e del livello a cui può giungere la psicosi del Covid-19.





Spagna, nessuno soccorre donna svenuta

Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola l’episodio sarebbe avvenuto nella città di Granada e malgrado a decine abbiano visti la donna svenire e cadere al suolo nessuno ha voluto avvicinarsi per cercare di soccorrerla, preferendo riprendere da lontano la scena con i propri cellulari.

Tra le frasi pronunciate nel video si può infatti udire distintamente: “Meglio non toccarla, meglio aspettare che arrivi l’ambulanza”.

España Mujer se desmaya por la calle en Granada y la gente no se acerca a socorrerla por miedo al #coronavirus. pic.twitter.com/1xfRfLdXtC — Janosik Garcia (@Janosikgarciaz) July 15, 2020

Sarebbe bastato metterla in posizione supina e alzarle le gambe per cercare di farla riprendere, ma il terrore di essere contagiati dal coronavirus e la mancanza di un minimo di empatia hanno purtroppo avuto la meglio e la donna è rimasta così a terra fino all’arrivo dei soccorsi.

Successivamente è infatti arrivata sia un ambulanza che una pattuglia della polizia locale, le quali hanno cercato di soccorrere la donna anche se questa, in evidente stato confusionale come si può vedere dalle immagini nel video, ha tentato di resistere agli operatori. Fortunatamente la donna si trova ora in buone condizioni di salute dopo essere stata visitata in ospedale.