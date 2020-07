Paura in Alaska, dove è stato registrato un terremoto di magnitudo 7.8 al largo della costa: scatta l'allerta tsunami.

Le autorità statunitensi hanno diramato l’allarme tsunami a seguito di una forte scossa di terremoto registrata al largo dell’Alaska. L’Usgs, dopo aver inizialmente stimato la sua magnitudo a 7.4 gradi, lo ha classificato come un sisma di intensità 7.8.

Terremoto in Alaska di magnitudo 7.8

L’evento, che ha avuto luogo alle 22:21 ora locale di martedì 21 luglio, ha avuto epicentro a 98 km a Sud-Est di Perryville (Alaska), e ipocentro a circa 10 km di profondità. Queste le esatte coordinate geografiche in cui si è verificato il sommovimento: latitudine 55.13 e longitudine -158.63. Il sistema statunitense di allerta tsunami ha spiegato che l’attività dovrebbe colpire entro l’ora successiva in punti lungo la costa dell’Alaska.

Secondo quanto comunicato Sand Point potrebbe essere colpito alle 23.15 ora locale, Kodiak alle 00.05 e Cold Bay alle 00.15.

L’avvertimento relativo alla possibilità di onde pericolose riguarda in generale le coste entro 300 km dall’epicentro. Nell’avviso si legge che le persone catturate nell’acqua di uno tsunami possono annegare, essere schiacciate dai detriti nell’acqua o essere spazzate via in mare.

Il National Weather Service ha fatto sapere che lo Tsunami Warning Center sta ancora valutando gli impatti sulla costa della California.





Al momento non è ancora noto se il terremoto abbia causato danni a cose o persone. Le riprese video che alcuni testimoni hanno registrato sul sito di monitoraggio dei terremoti EMSC-CESM mostrano le sirene annunciare l’allarme.