Torna la paura in Cina per l'aumento dei contagi. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 105 nuovi casi. Il bilancio dei decessi è fermo a 4.634.

Mentre in Europa preoccupano i focolai individuati in Spagna e Germania, in Italia allerta la crescita dei contagi, saliti del 23% in sette giorni. Un brusco incremento dei casi è stato registrato anche in Libia e l’emergenza coronavirus torna a spaventare la Cina, dove si segnala un aumento dei contagi.

Coronavirus, in Cina aumentano i contagi

Nelle ultime 24 ore in Cina sono stati diagnosticati 105 nuovi contagi.

Tra questi, 102 sono stati trasmessi localmente. 96 dei nuovi casi sono stati registrati nello Xinjang: la regione, al momento, resta la più colpita dall’emergenza sanitaria. Eppure, solo agli inizi di luglio, gli esperti della Commissione Nazionale per la Salute della Cina avevano assicurato che l’epidemia nello Xinjang avrebbe “rallentato nei giorni successivi”. In quel periodo nell’area colpita si registravano in media 17 nuovi contagi giornalieri.

Un nuovo focolaio è stato individuato nella regione di Liaoning, nel nord-est della Cina, ed è legato a un impianto ittico nella città portuale di Dalian.

Lì si contano cinque nuovi contagi, tre in meno rispetto a quelli registrati nelle 24 ore precedenti. Il primo positivo riscontrato a Dalian è un cittadino che ha lavorato presso un’azienda di trasformazione dei prodotti ittici. Fortunatamente, sembra che nelle ultime settimane non si sia allontanato dalla città.

Per contenere la diffusione del virus, Xinjiang e Dalian hanno iniziato a effettuare i tamponi e testare milioni di persone. Tuttavia, si ritiene che il coronavirus stia riprendendo la sua diffusione e in molti temono lo scoppio di una seconda ondata.





Un caso è stato registrato anche nella municipalità di Pechino e un altro in quella di Shanghai. Le autorità sanitarie locali fanno sapere che si contano 21 nuovi pazienti asintomatici, in calo rispetto ai 27 del giorno precedente.