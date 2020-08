Ci sarà una seconda ondata catastrofica di Covid con la riapertura della scuola: lo denuncia uno studio dell'UK pubblicato su Lancet.

Il prossimo settembre ci sarà la riapertura della scuola e ciò potrebbe comportare a favorire una seconda ondata Covid: è quanto emerge da uno studio realizzato negli Regno Unito dall’University College di Londra e pubblicato sulla rivista scientifica Lancet. Se non si affrontano in maniera corretta i mesi in arrivo – con il ritorno in aula dei più giovani – si rischierà una nuova pesante crisi pandemica che avrà il suo culmine nel dicembre 2020.

Addirittura, lo studio britannico parla di un contagio che sarà due o tre volte superiore alla prima ondata.





Seconda ondata Covid con riapertura scuola

Un’eventualità che potrebbe essere evitata solo se i test vengono intensificati e il sistema di tracciamento dei contatti incrementato.

Gli scienziati che hanno partecipato alla ricerca hanno evidenziato come per evitare una seconda ondata di contagi dopo la riapertura delle scuole si debba fare affidamento soprattutto sul sistema di tracciamento sanitario nazionale inglese. Bisogna raggiungere il 68% mentre attualmente non si arriva a una copertura scarsa del 50%.

Chris Bonell, uno degli autori dello studio e docente di sociologia ha spiegato come: “I nostri risultati suggeriscono che potrebbe essere possibile evitare una seconda ondata epidemica nel Regno Unito, se un numero sufficiente numero di persone con infezione sintomatica può essere diagnosticato e i loro contatti tracciati ed efficacemente isolati”.

In altre parole, senza i miglioramenti richiesti nel sistema di test, sarà ‘assolutamente essenziale’ introdurre altre misure restrittive già a settembre.