Nei pressi di Berlino un bagnante nudista è stato immortalato mentre cerca di inseguire un cinghiale che gli aveva appena rubato il suo pc portatile.

Sembra una scena fuoriuscita da un cartone animato e invece è realmente accaduto che lo scorso 5 agosto in Germania un nudista è stato costretto a rincorrere un cinghiale in mezzo ai prati dopo che questo gli aveva portato via la borsa con dentro il suo computer portatile.

L’episodio è stato immortalato dall’attrice Adele Landauer nei pressi del lago Teufelssee, situato a ovest della capitale Berlino, che ha successivamente pubblicato le foto dell’uomo nudo sul proprio profilo Facebook facendole diventare immediatamente virali in tutto il mondo.



Germania, nudista rincorre cinghiale

Stando a quanto riportato dalle testate tedesche, l’uomo stava prendendo il sole rilassato sulle rive del lago Teufelssee, noto ritrovo per i nudisti berlinesi, quando improvvisamente un cinghiale sbucato dalla boscaglia vicina si è impossessato di una delle sue borse, sfortunatamente proprio quella in cui era contenuto il computer portatile.

Un’incresciosa situazione, che ha costretto l’uomo a inseguire il cinghiale completamente nudo in mezzo agli altri turisti li presenti e che è stato commentato dall’attrice Adele Landauer con le seguenti parole: “La natura colpisce ancora! Nel sacchetto giallo c’è il portatile dell’uomo, che ha dato tutto se stesso per recuperarlo vestito solo con il costume adamitico. In seguito ho mostrato le foto all’uomo e lui dopo aver riso profondamente mi ha autorizzato a renderle pubbliche”.

L’attrice ha poi spiegato che non è solitamente sua intenzione esporre le persone al pubblico ludibrio, ma è sua opinione credere che la vita abbia anche dei lati divertenti che vadano condivisi con gli altri.