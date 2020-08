Un treno è deragliato in Scozia, precisamente a Stonehaven, nella mattinata di mercoledì 12 agosto: in corso i soccorsi.

Trenta mezzi di soccorso sono giunti a Stonehaven, Scozia, dopo che un treno è deragliato. Secondo quanto si apprende ci sarebbero alcuni feriti di cui si stanno prendendo cura le numerose ambulanze sul posto, anche se ancora non è chiaro quanti siano.

Treno deragliato in Scozia

L’evento ha avuto luogo intorno alle 9:45 ora locale di mercoledì 12 agosto 2020 precisamente tra Aberdeen e Leeds. Non si sa cosa sia stato a provocare il malfunzionamento del mezzo che ha portato al deragliamento, ma le prime informazioni hanno parlato di un incendio al motore. Immediata la chiamata ai soccorritori, che si sono precipitati all’altezza dell’incidente con diverse squadre di emergenza.

Liam Kerr, conservatore scozzese, ha confermato che alcuni passeggeri sono rimasti feriti e si è detto scioccato nel sentire parlare di questo spaventoso incidente. “Il nord-est ha affrontato condizioni meteorologiche estreme. Il mio pensiero va ai cittadini e al personale a bordo del treno rimasti colpiti“.

I funzionari hanno affermato che ci vorrà un’indagine completa per individuare il motivo per cui è avvenuto questo deragliamento e che è ancora troppo presto per confermare l’esatta natura e la gravità dell’incidente.

Le immagini condivise sui social network mostrano una grande colonna di fumo a cui è seguita un’enorme risposta di emergenza con diversi sanitari presenti sul posto. La linea è interamente bloccata e la circolazione è sospesa.