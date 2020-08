Due gemelle hanno sposato due fratelli gemelli. Dopo due anni entrambe sono in attesa di un bambino.

Tra fratelli o sorelle gemelle si viene ad instaurare un rapporto tanto profondo da vivere in simbiosi, in alcune circostanze. Quando poi si tratta di gemelli omozigoti, la vicinanza è ulteriormente amplificata. Brittany e Briana Deane Salyers sono la dimostrazione vivente di tutto ciò.

Le ragazze hanno 33 anni e sono identiche. Quella delle due ragazze è una vita decisamente particolare. Nel 2018, infatti, si sono fidanzate entrambe con due ragazzi, anche loro fratelli gemelli. I quattro protagonisti di questa bizzarra storia si sono conosciuti e innamorati al Twins Days Festival e oggi le due coppie sono entrambe in attesa del primo figlio.

Le due gemelle adesso in dolce attesa

Non è finita qui. Dopo più di due anni di fidanzamento, una notizia ha sconvolto le vite di tutti e quattro i gemelli. Per un assurdo scherzo del destino, infatti, tutte e due le ragazze sono in dolce attesa. Aspettano un bambino e lo metteranno al mondo quasi nello stesso momento. Due fratelli più che cugini, si possono definire. I due futuri nascituri, infatti, condivideranno lo stesso corredo di geni, visto che i loro genitori sono gemelli.

“Siamo entusiasti e grati di sperimentare gravidanze sovrapposte e di condividere questa notizia con tutti voi. I nostri figli non saranno solo cugini, ma fratelli genetici completi e multipli quaternari! Non vedo l’ora di incontrarli e che si incontrino”. Questo hanno dichiarato le due future mamme sui loro social.