In Argentina, molte donne sono scese in piazza al grido di "No una menos" guidate dalla mamma di uno degli omicidi più crudeli quello di Lucia Perez.

“Ni una menos“. In italiano “Non una di meno”. È questo lo slogan del corteo organizzato per l’omicidio di Lucia Perez, avvenuto nell’ottobre 2016. La mamma della giovane ha organizzato e guidato la manifestazione con lo scopo di “dare voce a tutte le famiglie vittime di femminicidio“.

Intervistata alla BBC, la donna ha voluto sottolineare e porre la lente di ingrandimento su un gravissimo e continuo problema nella città di Mar Del Plata, in Argentina.



Lucia Perez: Ni una menos in piazza

Lucia Perez è stata drogata, stuprata e uccisa con un palo da tre uomini alla tenera età di 16 anni.

Una sera orribile e impressa nella mente della cronaca locale e internazionale quella dell’8 ottobre 2016. La giovane, dopo aver subito gli abusi, è stata portata all’ospedale della sua città, Mar Del Plata, da due uomini. Proprio questi ultimi l’hanno abbandonata alle cure dei medici dicendo di averla trovata in uno stato di overdose. Ma la realtà è molto più che semplicemente diversa. La sedicenne è morta poco dopo malgrado i continui tentativi di rianimazione.

Solo, appunto, con l’autopsia si scopriranno le atrocità subite dalla ragazza, brutalmente stuprata e torturata con un oggetto contundente nel retto che ne ha causato la morte. I suoi assassini, prima di portarla in ospedale, l’hanno lavata del sangue e le hanno messo degli abiti puliti cercando di insabbiare tutto. Dopo anni, il tribunale ha assolto i tre criminali dall’accusa di omicidio e di stupro ritenendoli responsabili solo del reato relativo allo spaccio di stupefacenti.

La ragazza, secondo gli atti, sembrerebbe essere stata consenziente al rapporto e, per questo, non imputabile ai tre carnefici. La sentenza ha scosso molto l’opinione pubblica argentina e non solo. “L’ennesima pagina nera, nerissima che calpesta la dignità della vittima solo perché donna”. È questo il commento di rabbia di “Ni una menos”, il movimento argentino per i diritti femminili

Un dato, quello dei femminicidi, sempre più in aumento.

E l’Italia non è certo da meno. Infatti, secondo le ultime ricerche, gli episodi sono in aumento esponenziale.