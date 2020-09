Una storia che ha dell’incredibile quella di un bambino di 11 anni che ha salvato la nonna guidando in ospedale. Aveva imparato a guidare dal nonno.

PJ Brewer-Laye è un bambino statunitense di 11 anni, ma non è un bimbo qualsiasi. Grazie al suo immenso coraggio è riuscito a salvare la nonna malata che era stata colpita da un improvviso calo di zuccheri. Il bambino raccogliendo tutto il coraggio che aveva e con un pizzico di sangue freddo è riuscito a salvarla portandola in ospedale guidando la Mercedes di famiglia.

A guidare glielo aveva insegnato il nonno, ma solo per le manovre più semplici e non aveva mai portato il veicolo in strada. “Guidava come un esperto”, ha detto orgogliosa nonna Angela.





USA, un bambino ha salvato la nonna

La vicenda è accaduta a Indianapolis negli USA.

PJ Brewer-Laye, un bambino 11enne si trovava insieme alla nonna Angela. La donna ha improvvisamente accusato un malore causato da un calo di zuccheri che la stava facendo svenire. Il bambino è così immediatamente salito sulla Mercedes-Benz di famiglia e ha portato la nonna in ospedale dove fortunatamente è stata salvata. “Mio nipote ha visto che c’era qualcosa che non andava, ha capito che stavo per svenire ed è entrato in azione“, ha dichiarato in seguito la nonna.

LEGGI ANCHE: Bimbo salva la mamma aggredita da un cane

Un bambino veramente speciale come raccontato dalla nonna e fuori dal comune. “Mi ero appoggiata ad un segnale di stop per strada quando ho visto improvvisamente la mia macchina venirmi incontro e c’era PJ al posto del conducente. E’ stato mio marito ad insegnargli a guidare, ogni tanto gli faceva spostare l’auto mentre era in cortile, ma mai per strada o da solo.

Eppure, mi ha sorpreso: guidava come un esperto”. La storia ha fatto immediatamente il giro del mondo. Il piccolo eroe è stato infine premiato dalla nonna che lo ha portato a mangiare le chele di granchio, una pietanza della quale PJ va matto.