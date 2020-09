Spara per gioco all'amica 19ene, ma la uccide: accade negli Usa, dove un 24enne ora sarà processato per omicidio colposo.

Negli Usa un ragazzo di 24 anni spara per gioco all’amica 19enne, ma per errore parte un colpo di proiettile che la uccide sul colpo. L’uomo ha dichiarato di aver sempre puntato per gioco la pistola verso gli amici, e che si è trattata di una tragica fatalità.

Ora il 24enne si trova in carcere con l’accusa di omicidio colposo.

Spara all’amica per errore: tragedia negli Usa

Spara per gioco all’amica, ma per un tragico errore la uccide con un proiettile: questo è quanto successo negli Usa, dove la polizia ha arrestato un 24enne in Florida.

Il ragazzo avrebbe ucciso Victoria Lynn Busch, amica di 19 anni con cui era solito passare le giornate. L’uomo ha raccontaao di aver sempre puntato la pistola e finto di premere il grilletto davanti ai suoi amici per gioco, ma questa volta qualcosa è andato storto.

Il 24enne ha rilasciato un colpo che ha ucciso l’amica. “Non so perché la pistola fosse carica”, ha detto, cercando di giustificare la fatalità della tragedia. Ora il 24enne si trova in arresto nella prigione della Conte di Bay, dove sarà processato con l’accusa di omicidio colposo.



Il ricordo dell’amica

“Era proprio una brava ragazza –ha detto l’amica Linda Corriveau, ricordando Victoria– Portava felicità e positività nella vita di tutti quelli che la incontravano“.

Una tragedia che ha sconvolto le vite di amici e consocenti di Victoria, che nei giorni del funerale sono rimasti accanto alla famiglia della ragazza. Alcuni amici , infatti, hanno creato una campagna solidale su GoFundme per finanziare le spese del funerale.

“La mattina di lunedì 7 settembre i miei cari amici Brian e Kelly Busch hanno perso la loro preziosa bambina Victoria, tragicamente uccisa a colpi di arma da fuoco a Panama Beach City in Florida.

Non potremo mai rassegnarci a una morte così violenta e insensata“.