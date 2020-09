Durante un party illegale in una villa di Rochester ha avuto luogo una sparatoria in cui sono morte due persone e ne sono rimaste ferite quattordici.

Paura nello Stato di New York, precisamente a Rochester, dove due persone sono morte e quattordici sono rimaste ferite in una sparatoria durante una festa illegale. Ancora ignoto chi abbia aperto il fuoco e perché lo abbia fatto.

Sparatoria a Rochester

I fatti sono avvenuti precisamente in Pennsylvania Avenue poco dopo la mezzanotte. Gli agenti stanno ancora interrogando i testimoni per capire le modalità della sparatoria, avvenuta durante un party non legale. Fino a quando qualcuno non ha chiamato il 911 nessuno si è lamentato per il grande raduno. Quando poi la Polizia è giunta sulla scena del crimine si è trovata davanti almeno cento persone che correvano da e verso il luogo.

Subito sono stati identificati 14 feriti, alcuni dei quali trasportati nei due ospedali più vicini ma comunque non in pericolo di vita, e 2 soggetti morti sul colpo.

Si tratta di una ragazza e un ragazzo, entrambi con età compresa tra 18 e 22 anni.

#NewYork Shooting- There are two people dead and at least 14 others injured following a mass shooting at a backyard party in Rochester, New York, according to the Rochester Police Department. pic.twitter.com/BfAs6gtL8r — Utkarsh Singh (@utkarshs88) September 19, 2020

Il capo della Polizia di Rochester Mark Simmons, durante una conferenza stampa tenuta per illustrare i dettagli dell’operazione, ha parlato di una tragedia di proporzioni epiche.

“Sedici vittime sono inaudite“, ha aggiunto. Non ha fornito alcun dettaglio sui nomi delle vittime e ha spiegato che si sta ancora lavorando per identificare l’aggressore. Finora non c’è alcun sospetto e gli agenti stanno cercando di carpire più informazioni possibili dalle persone presenti al party. Un testimone ha affermato che sentendo quegli spari sembrava di essere durante la guerra del Vietnam.