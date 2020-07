Nel corso di un funerale per la vittima di una sparatoria a Chicago, un'imboscata contro i partecipanti ha portato al ferimento di diverse persone.

Sparatoria a Chicago nel corso di un funerale: il bilancio al momento è di 14 feriti, alcuni in condizioni critiche. Stando alle prime informazioni si sarebbe trattato di una vera e propria imboscata. Le persone prese di mira dagli aggressori si trovavano nei pressi di un’agenzia di pompe funebri proprio per commemorare la vittima di una sparatoria.

Da un’auto nera ad un certo punto sono partiti colpi in direzione della piccola folla.





Chicago, sparatoria a South Side

La sparatoria è avvenuta a Chicago, nell’area di South Side. Non è ancora chiaro sia stata una o più persone ma sarebbero stati sparati almeno 60 colpi d’arma da fuoco da un’auto nera in movimento.

Secondo le ricostruzioni alcune persone dalla folla avrebbero anche risposto al fuoco. Girato l’angolo il veicolo è stato abbandonato e i suoi passeggeri si sono dileguati fuggendo in più direzioni.

L’intervento della polizia

Alcuni dei feriti, come già accennato, sarebbero in condizioni critiche, altri sarebbero andati in ospedale per conto loro senza attendere le ambulanze. La polizia di Chicago è intervenuta sul posto ed ha fermato un sospettato e lo sta interrogando.

Non sono ancora chiari i motivi del gesto che ha portato al ferimento di almeno 14 persone.

Operation Legend

Bisogna ricordare che proprio a Chicago è in corso una “guerra” che sta insanguinando le strade dallo scorso 2 luglio. Oltre 330 persone sono state uccise. Il presidente Usa Donald Trump ha anche paventato l’ipotesi di schierare gli agenti federali in città per combattere la criminalità nell’ambito dell’attività denominata Operation Legend.