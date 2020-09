La violenza domestica in India prende un risvolto drammatico per una donna incinta a cui il marito taglia la pancia. Ecco perché.

Ua realtà ai limiti dell’agghiacciante quella accaduta in India. Un uomo taglia la pancia della moglie con una falcia per appurare che porti in grembo un bambino. La smania di sapere il sesso del nascituro, noncurante della moglie, ha portato alla morte del piccolo.

La donna è ricoverata in gravi condizioni.

Taglia la pancia della moglie per vedere il bambino

Secondo quanto riporta la BBC, ora l’uomo è in arresto per omicidio. “Non volevo andasse così” avrebbe riferito. Il tragico episodio è avvenuto in India, nella regione dello Uttar Pradesh. Colà, una coppia litigava spesso per la progenie. Secondo le prime testimonianze raccolte, l’uomo desiderava a tutti i costi un figlio maschio. Sua moglie, infatti, aveva finora dato alla luce cinque figlie femmine.

Nella società indiana, una linea di discendenza maschile è importante per garantire la linea di sangue. Timoroso che fosse l’ennesima figlia femmina, l’uomo si sarebbe munito di falce e avrebbe appurato da solo.

Pretendeva un bambino, ma l’ha ucciso

La ricostruzione della vicenda è drammatica. Sotto gli occhi inorriditi della moglie, l’uomo avrebbe tagliato la pancia della consorte e verificato che si trattasse di un maschietto. Ma l’operazione gli è costata cara.

In condizioni sanitarie molto gravi, il piccolo è morto poco dopo. La donna, sottoposta a una violenza senza precedenti, sarebbe ora ricoverata: anche le sue condizioni sono molto critiche. Intervistata ai microfoni della BBC, la sorella ha riportato che la coppia litigava tanto. L’uomo pretendeva, infatti, che la moglie gli desse un figlio maschio.