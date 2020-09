Aereo militare precipitato in Ucraina: almeno 25 morti e 1 disperso

Un aereo con a bordo studenti dell'accademia aeronautica è precipitato in Ucraina: il bilancio è di almeno 25 vittime.

Tragedia in Ucraina, dove nella tarda serata di venerdì 25 settembre 2020 un aereo militare è precipitato e si è schiantato al suolo nella regione di Kharkiv. Almeno 25 persone sono morte e un’altra risulta dispersa: soltanto 2 i sopravvissuti, trasportati in ospedale in gravi condizioni.

Aereo precipitato in Ucraina

L’incidente è avvenuto intorno alle 20:45 ora locale vicino alla città di Chuguev. Secondo quanto ricostruito il velivolo sarebbe stato in fase di atterraggio quando, per motivi da accertare, ha perso quota velocemente ed è precipitato non lontano da un aeroporto militare. A bordo vi erano in totale 28 persone, tutti militari, tra cui 7 membri dell’equipaggio 21 studenti dell’accademia aeronautica di Kharkiv.

Immediato l’arrivo dei pompieri e dei sanitari a bordo delle ambulanze, che hanno constatato la morte di 25 persone e il ferimento grave di altre 2.

Una risulta ancora dispersa e i soccorritori sono al lavoro per smontare la fusoliera dell’aereo e cercarla.

Presenti sul posto anche le forze di Polizia che hanno isolato la scena ed effettuato le prime indagini per comprendere le cause dell’incidente aereo. Tra le prime ipotesi vi è un errore di manovra da parte de pilota, dato che probabilmente era in corso un volo di addestramento dei cadetti. Non si esclude comunque un improvviso guasto del velivolo.

“È una tragedia“. Questo il commento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che nella giornata successiva si recherà personalmente sul luogo in cui è avvenuto il drammatico incidente.