Un 32enne francese voleva assomigliare ad un alieno. Si è sottoposto a delle operazioni chirurgiche estreme e si fatto asportare naso e orecchie.

Operazioni chirurgiche estreme, tatuaggi e piercing. A questo e molto altro si sarebbe sottoposto Anthony Loffredo, un ragazzo francese, pur di assomigliare ad un extraterrestre. L’ultima operazione chirurgica in ordine di tempo è stata quella a cui si è sottoposto una settimana fa a Barcellona nella quale si è fatto asportare il naso.

Il ragazzo conosciuto con lo pseudonimo di “the_black_alien_project”, ha raccontato su Instagram di essere molto soddisfatto del risultato.

In passato inoltre, al fine di proseguire verso la sua trasformazione come alieno, si era fatto asportare entrambe le orecchie.

Sempre in passato si era sottoposto ad un’altra operazione molto rischiosa. Si era fatto tatuare entrambi i bulbi oculari.

Francia, 32enne vuole somigliare a un alieno

“Ora posso camminare a testa alta grazie a te, sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto insieme”, ha scritto Anthony Loffredo riferendosi al chirurgo che lo ha seguito verso questa scelta molto “estrema”.

In una precedente intervista al quotidiano Midi Libri del 2017, Loffredo aveva parlato di come si sentiva felice nell’aver proseguito verso la sua scelta.

LEGGI ANCHE: Chi è la Barbie umana

“Ora sono felice. Mi sono reso conto che non stavo vivendo la mia vita come volevo. Ho fermato tutto a 24 anni e sono partito per l’Australia. Ora sono felice. Mi piace mettermi nei panni di un personaggio spaventoso”.

Le reazioni sui social

C’è chi su Instagram ha criticato la sua scelta. Un utente ad esempio ha dichiarato: “Tu devi avere dei reali problemi nella tua vita per aver un tale progetto.

Ci sono persone che lottano per avere giusto di cui mangiare, altri invece un tetto sulla testa”. Altri utenti invece hanno sostenuto le decisioni estreme di Anthony: “Tu hai la mentalità di un guerriero, forza e ora attendiamo il progetto completo al 100%”.