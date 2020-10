Nelle zone pronte al secondo lockdown è stato osservato un tasso di positività al Covid-19 superiore al 3%.

A New York arriva il secondo lockdown, più precisamente i nove quartieri della città. Il sindaco De Blasio, a causa dell’aumento dei contagi, ha annunciato che nove quartieri saranno in lockdown a partire da mercoledì 7 ottobre. Le zone in questione sono Edgemere, Borough Park, Gravesend, Midwood, Bensonhurst/Mapleton, Flatlands, Gerritsen Beach, Kew Gardens e Pomonok, situati tra Brooklyn e il Queens.

Secondo lockdown a New York

“È un giorno difficile. Il lockdown partirà mercoledì” ha annunciato il sindaco De Blasio, che ha presentato le nuove misure per quelli che sono stati considerati “quartieri focolaio“. Le scuole e le attività che non sono essenziali verranno chiuse, così come i ristoranti con servizio al tavolo. Sarà consentito solo l’asporto per il momento. Una misura molto drastica, decisa in vista dell’aumento significativo di contagi da Coronavirus.

Nelle zone coinvolte è stato osservato un tasso di positività al Covid-19 superiore al 3%.

“Mi addolora proporre ancora una volta questo approccio. Ma in alcune parti della nostra città, a Brooklyn e nel Queens, stiamo avendo problemi straordinari. Qualcosa che non vediamo dalla scorsa primavera” ha spiegato De Blasio. Secondo quanto riportato dalla Cbs, solo a Brooklyn i nuovi contagi hanno superato i 1100 in soli 4 giorni. Misure simili a questa potrebbero essere adottate in altri quartieri nelle prossime settimane.