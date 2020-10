Donald Trump, nonostante sia ancora positivo, non ha rinunciato ad uscire momentaneamente dall'ospedale per salutare i fan.

Donald Trump, nonostante fosse ricoverato al Walter Reed Military Medical Center, ha lasciato l’ospedale per andare a salutare i suoi fan. Il suo comportamento, ancora una volta, ha scatenato una serie di polemiche. Il presidente risulta ancora positivo e ricoverato, ma non ha rinunciato ad uscire dalla struttura per concedere i saluti ai sostenitori che lo aspettavano all’esterno.

Donald Trump lascia l’ospedale

La decisione del presidente di ignorare le linee guida sanitare e abbandonare la quarantena ha preoccupato tutti. Sulla vettura su cui ha viaggiato erano presenti diversi agenti dei servizi segreti, che rischiano il contagio. Prima del ricovero Trump aveva spiegato che gli era stato consigliato di non muoversi dalla Casa Bianca, ma di averlo voluto fare per stare con la gente. Per i medici il presidente si sta riprendendo velocemente.

Il medico Sean Conley ha spiegato che se Trump “continuerà ad apparire e a sentirsi bene come fa oggi” le sue dimissioni potrebbero essere imminenti.

I medici che lo hanno in cura hanno spiegato che il presidente non è guarito del tutto ma dovrà continuare il suo percorso clinico a livello domiciliare alla Casa Bianca. Dopo il tour fuori dall’ospedale, Trump ha spiegato con un video di aver capito il pericolo Covid.

“È stato un viaggio molto interessante, ho imparato molto sul coronavirus” ha dichiarato Trump, aggiungendo che questa è la vera scuola. Secondo i media, Trump avrebbe nascosto il primo test positivo, aspettando la conferma prima di rivelare il tutto pubblicamente. Il presidente avrebbe effettuato un test rapido che era risultato positivo, ma ha voluto aspettare l’esito del tampone. Dopo il primo risultato era apparso in tv, ma aveva semplicemente dichiarato che qualcuno molto vicino era risultato positivo e che attendeva di fare il tampone.

L’annuncio ufficiale lo ha dato su Twitter.