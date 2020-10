Tragedia sfiorata negli Stati Uniti, dove lo scorso 11 ottobre un ragazzo di soli 11 anni ha seminato il panico per le vie di Baton Rouge, nello stato della Louisiana, guidando per 45 minuti uno scuolabus che aveva appena rubato dalla rimessa dov’era stato parcheggiato.

Rifiutatosi di fermarsi all’alt della polizia, l’11enne ha dunque scatenato un rocambolesco inseguimento che si è concluso soltanto quando questi ha perso il controllo del veicolo, schiantandosi contro un albero posto a lato della strada.

Stando a quanto riportato dalle testate statunitensi, il ragazzino avrebbe rubato il mezzo pesante che era stato precedentemente parcheggiato nella rimessa per poi andarsene in giro tra le vie della città per circa tre quarti d’ora.

Una situazione di grave pericolo che ha reso necessario l’intervento immediato degli agenti di polizia, i quali hanno inizialmente cercato di fermare l’11enne tramite dei posti di blocco.

Here’s video of an 11-year-old boy driving a school bus that he allegedly stole through Baton Rouge Louisiana as police chased him. pic.twitter.com/GM3VpgJMmb

— David Begnaud (@DavidBegnaud) October 11, 2020