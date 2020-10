Il covid torna a colpire la Germania che registra oltre 5mila nuovi casi in sole 24 ore, numeri che il Paese aveva conosciuto lo scorso aprile.

L’incremento di positivi al covid in Europa interessa ora in maniera significativa anche la Germania che, stando ai dati diffusi dal Robert Koch Institut il 14 ottobre, ha oltre 5mila nuovi casi (5.132) in sole 24 ore. Queste cifre non si registravano nel Paese da aprile, ma seguono il trend di crescita mostrato nell’ultimo periodo.

Ieri i contagi in Germania erano stati 4.122, quasi mille di meno, ma il coronavirus ha abituato a curve che improvvisamente registrano dei picchi. Nelle ultime 24 ore sono invece state 43 le vittime.

Covid, in Germania 5mila nuovi casi

Anche il governo tedesco, così come quello italiano, è intervenuto in maniera decisa per fermare il contagio. A Monaco, ad esempio, da lunedì scorso c’è il divieto alle feste private, con un massimo di 5 persone.

Anche nel paese nordeuropeo si teme il ritorno di un nuovo lockdown e per questo si spera di riuscire ad evitarlo con delle misure dure, ma decisamente diverse dal chiudere tutti in casa per settimane.

Altri paesi europei sono già tornati al lockdown, seppur parziale. Accade in Olanda, in Gran Bretagna e in Francia. C’è allerta anche in Belgio e Spagna, con quet’ultimo paese che ha avuto un’impressionante crescita nel numero delle vittime.

Uno stato d’allerta generale con l’Italia che al momento ha il vantaggio di vedere come si comporteranno gli altri, studiarne i comportamenti e valutarne eventualmente gli errori.