In Brasile un sacerdote di 36 anni è stato ucciso e poi dato alle fiamme. Ancora da chiarire la dinamica. L’uomo sarebbe stato vittima di una rapina.

Un sacerdote di 36 anni è stato ucciso e poi dato alle fiamme. Questo è quanto sarebbe successo nei pressi della città di Manhumirim in Brasile. Padre Adriano da Silva Barros è scomparso martedì 13 ottobre, ma il suo corpo senza vita è stato ritrovato il giorno successo nella notte del 14 ottobre.

Stando a quanto emerso dal comunicato ufficiale diffuso dall’Agenzia Fides, l’uomo sarebbe stato ucciso in prima istanza da un’arma bianca, poi il corpo sarebbe stato in parte dato alle fiamme. A dare l’allarme dell’accaduto è stato un contadino della zona. L’uomo vedendo il fuoco da lontano ha poi lanciato l’allerta per spegnere le fiamme. Ancora non è chiaro quale possa essere stata la dinamica dell’accaduto. La Polizia locale sta indagando sull’ipotesi di una rapina.

Sacerdote ucciso in Brasile

“La Diocesi di Caratinga informa, con grande rammarico, della morte di P. Adriano da Silva Barros, fino ad ora vicario parrocchiale della Parrocchia di São Simão, a Simonésia”. A diffondere la notizia l’Agenzia Fides attraverso un comunicato ufficiale. Stando a quanto viene riportato, il sacerdote 36enne era scomparso nel primo pomeriggio del 13 ottobre. Il cadavere dell’uomo è stato poi ritrovato la notte del giorno successivo.

Sono ancora da definire i contorni della vicenda.

L’uomo che sarebbe stato ucciso da un’arma bianca è stato poi dato parzialmente alle fiamme. Nel frattempo la Polizia locale sta indagando su una prima ipotesi di rapina. Chi ha dato per prima l’allarme è stato un contadino della città di Manhumirim. Nel vedere un fuoco da lontano ha lanciato l’allerta affinchè le fiamme venissero spente.

I funerali del giovane sacerdote

Giovedì 15 ottobre si sono tenuti i funerali del giovane sacerdote a Martins Soares da cui il Padre Adriano proveniva.

A presiedere la cerimonia il vescovo della diocesi di Caratinga Emmanuel Messias de Oliveira.

“Nella ferma speranza della risurrezione, benediciamo Dio per il suo fecondo ministero sacerdotale, vissuto con zelo e fervore, in questi cinque mesi, dalla sua ordinazione, avvenuta il 3 maggio”, ha annunciato la diocesi di Caratinga nel comunicato di Fides.