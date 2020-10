La Germania verso un nuovo lockdown, che inizierà il 4 Novembre 2020.

La Germania è pronta per un nuovo lockdown generalizzato dovuto all’emergenza Coronavirus. Berlino vuole un blocco diverso da quello che è avvenuto durante la prima ondata di contagi, con diverse attività aperte, prime fra tutte le scuole. Questa decisione dipende dalla nuova impennata di casi che ha colpito il Paese.

La cancelliera Angela Merkel starebbe pensano ad una specie di lockdown light, che partirà il prossimo 4 Novembre, valido per almeno un mese.

Germania verso il lockdown

La proposta del lockdown in Germania è sempre più reale, ma deve essere discussa durante una riunione tra governo centrale e governatori dei Land. Il piano della Merkel, secondo la stampa locale, prevede la chiusura di molte attività, come ristoranti, bar, centri sportivi, teatri e cinema.

Saranno, inoltre, vietati gli assembramenti di persone e le manifestazioni pubbliche, ma le scuole dovrebbero rimanere aperte. Si tratta di misure restrittive scelte per riuscire a frenare la diffusione così veloce del Coronavirus e l’aumento significativo dei contagi.

Il governo di Berlino punta a limitare le visite tra parenti non conviventi e a spingere verso un grande ricorso allo smart working. I cittadini sono invitati, inoltre, ad astenersi da viaggi e visite privare.

Nella bozza del provvedimento è prevista anche la chiusura di piscine e parchi divertimento, ma i parrucchieri resteranno aperti, come gli altri negozi in generale. Non dovrà esserci più di un cliente per 25 metri quadrati di superficie di vendita. Il cibo da asporto e la consegna a domicilio rimangono consentite. Infine, ai datori di lavoro viene chiesto di consentire ai dipendenti di lavorare da casa quando è fattibile, mentre per le attività chiuse saranno presenti dei ristori di natura economica.