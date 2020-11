Botta e risposta a colpi di tweet tra Donald Trump e Greta Thunberg. L’attivista svedese non ha dimenticato le accuse rivoltele mesi fa dal presidente degli Stati Uniti, oggi intento a scoprire le sorti delle elezioni. A dicembre scorso il tycoon aveva preso in giro la giovane, facendo riferimento alle sue suppliche ai governi in favore delle politiche contro il riscaldamento globale, nel momento in cui era stata nominata Persona dell’anno 2019 dal Time.

In particolare, aveva scritto: “Così ridicola. Teenager che lavora sul problema della gestione della sua rabbia. Attualmente sto uscendo per andare a vedere un vecchio buon film con un amico“. A quasi un anno Greta Thunberg ha ripagato il candidato repubblicano alla Casa Bianca con la stessa moneta.

A poche ore dall’annuncio del nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha tweettato: “Fermate il conteggio“.

Repentina è arrivata la risposta da parte di Greta Thunberg, che riprende per filo e per segno il post che il tycoon le aveva dedicato poco meno di un anno fa.

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020