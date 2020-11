Doug Emhoff, chi è il marito della vicepresidente Kamala Harris

Il primo ad assumere la qualifica di "Second Gentleman” degli Stati Uniti si chiama Doug Emhoff

Il 7 novembre Biden è ufficialmente stato eletto nuovo Presidente degli Stati Uniti, al suo fianco, come Vicepresidente, ci sarà Kamala Devi Harris, prima donna a ricoprire questa carica. Suo marito Doug Emhoff è invece il primo ‘Second Gentleman’ della storia. Ma chi è Doug Emhoff ?

Doug Emhoff e Kamala Harris

Avvocato, 56 anni, ebreo, due figli, un divorzio alle spalle e marito di Kamala Harris. Doug Emhoff diventa il primo ad assumere la qualifica di “Second Gentleman” degli Stati Uniti, in quanto marito della prima vicepresidente Usa. Emhoff è nato a Brooklyn, New York, ed è specializzato in diritto dello spettacolo e della proprietà intellettuale. Ha conosciuto la senatrice Harris grazie ad alcuni amici comuni. Poi, da quando si sono sposati, la segue a ogni evento e la sostiene anche sui social.

Harris la ha descritto come “un ragazzo davvero eccezionale”.

Harris, 56 anni, è stata scelta da Joe Biden come suo vice presidente quest’estate. Nella Harris, molti democratici hanno visto quel “ponte” per il futuro voluto dallo stesso Biden. “Chiediamo alle persone di vedere ciò che non hanno visto prima”. Queste le prime parole da Vicepresidente di Kamala Harris. Kamala ha rubato la scena al nuovo presidente eletto. Questo è il culmine di una carriera segnata da primati: prima donna e la prima persona di colore a diventare procuratore distrettuale di San Francisco, e poi procuratore generale in California.