La prima promessa del nuovo Presidente degli Stati Uniti d'America è nientemeno di salvare la nazione dal virus

Joe Biden, il nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America, aveva promesso in campagna elettorale una svolta nelle politiche per gestire l’epidemia da Covid 19 e una uniforme distribuzione del vaccino. Appena eletto ha affermato che manterrà la sua promessa.

“Appena avremo il vaccino lo distribuiremo nel modo più rapido ed equo possibile e gratuitamente”, ha dichiarato.

Covid, Biden: “Vaccino gratis”

A ben cinque giorni dalle elezioni Joe Biden ha potuto finalmente tenere il suo primo discorso da presidente eletto a Wilmington, nello stato del Delaware, anche se l’ufficialità della nomina arriverà soltanto il prossimo 14 dicembre tramite il collegio dei grandi elettori. “Il popolo di questa Nazione ha parlato, ci ha consegnato una vittoria chiara, una vittoria convincente – ha dichiarato il presidente -.

Abbiamo vinto con il maggior numero di voti mai espressi nella storia del Paese: settantaquattro milioni“.

E ancora: “Quello che devo ammettere, e che mi ha sorpreso, è che stasera stiamo vedendo in tutta la Nazione, in tutte le città e tutte le parti del Paese, anzi in tutto il mondo, uno sfogo di gioia, di speranza, una rinnovata fede nel domani, che sarà un giorno migliore. E sono onorato dalla fiducia e che avete riposto in me.

Mi impegno ad essere un presidente che non cerca di dividere ma unificare, che non vede gli stati rossi e gli stati blu, ma solo gli Stati Uniti”.

Infine: “Il processo di approvazione del vaccino contro il Covid deve essere guidato dalla scienza in modo che l’opinione pubblica abbia fiducia che sia sicuro ed efficace“, ha detto Biden dopo il primo briefing con la sua task force contro il virus.