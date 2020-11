Soffocata mentre mangiava un pezzo di salsiccia: è morta così una bimba di due anni dell'asilo nido Mini Learners a Radlett.

Tragedia all’asilo nido di Radlett, in Inghilterra, dove una bimba di due anni è morta soffocata a causa di un pezzo di salsiccia andatole di traverso. Dopo due giorni in terapia intensiva, la piccola non ce l’ha fatta e i genitori hanno donato i suoi organi.

Tutto è accaduto mentre la piccola stava mangiando. Quando accidentalmente il pezzo di carne le è andato di traverso le maestre hanno immediatamente chiamato l’ambulanza. I sanitari, giunti sul posto, hanno da subito giudicato gravi le sue condizioni e l’hanno trasferita d’urgenza al St. Mary’s Hospital. Qui i medici l’hanno intubata in terapia intensiva dove purtroppo dopo due giorni è deceduta.

Straziati i due fratelli più grandi e i Zoe ed Adam, che hanno deciso di donare gli organi della piccola Sadie. “Il team di medici e infermieri che abbiamo incontrato in terapia intensiva è stato più che fantastico, sia per quanto riguarda le cure a nostra figlia che il supporto per noi. In questo momento stiamo soffrendo terribilmente ma siamo felici di essere stati travolti da questa ondata d’amore“, hanno raccontato alla stampa.

Devastazione anche nell’asilo nido dove è avvenuta la tragedia, il cui portavoce ha espresso “le nostre sincere e sentite condoglianze alla famiglia“. Famiglia che ora chiede giustizia e si è già mossa lanciando una petizione online per chiedere l’eliminazione di alimenti potenzialmente pericolosi come salsicce e uva dalle mense scolastiche. Ha parallelamente avviato una raccolta fondi sostenere le unità di terapia intensiva pediatrica e neonatale in due ospedali di Londra.