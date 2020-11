A mali estremi, estremi rimedi: deve aver pensato questo il medico di terapia intensiva Kenneth E. Remy, che per convincere coloro che sono ancora restii a farlo a rispettare le norme di sicurezza anti Covid ha deciso di realizzare un video in cui si può osservare in prima persona cosa vede un paziente affetto da coronavirus nei suoi ultimi istanti di vita.

Il filmato è inoltre accompagnato dalle raccomandazioni del medico a indossare sempre la mascherina e a rispettare le distanze di sicurezza.

Operante nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Wildwood nel Missouri, città dov’è anche consigliere comunale, il dotto Remy inizia il proprio video con queste parole: “Questo è quello che vedrete negli ultimi istanti della vostra vita quando respirerete 40 volte al minuto e avrete un livello di ossigeno nel sangue che sta scendendo sotto gli 80″.

Please listen as this is dire. I don’t want to be the last person that looks in your frightened eyes. #MaskUp ⁦@DrKenRemy1⁩ ⁦@WUSTLmed⁩ pic.twitter.com/qwb4eERlfE

— Kenneth E. Remy, MD, MHSc, FCCM (@DrKenRemy1) November 21, 2020