Joe Doering, un’infermiera del Sud Dakota, Stati Uniti, si è lasciata ad uno sfogo contro i negazionisti del covid, affermando che anche in punto di morte alcuni di loro continuino a sostenerne l’inesistenza. Una situazione insostenibile per la Doering che da mesi, così come i suoi colleghi, è esposta ad un alto rischio di contagio e ad orari di lavoro davvero estenuanti.

In un’intervista alla Cnn, l’infermiera ha detto: “La cosa più tragica è vederli morire increduli: continuano a dire che il coronavirus non esiste anche mentre li sta uccidendo. Le loro ultime parole a volte sono: dimmi la verità, che malattia ho?“.

South Dakota ER nurse Jodi Doering says her coronavirus patients often “don’t want to believe that Covid is real.”

“Their last dying words are, ‘This can’t be happening. It’s not real.’ And when they should be… FaceTiming their families, they’re filled with anger and hatred.” pic.twitter.com/mxMBDgWcda

— CNN (@CNN) November 16, 2020