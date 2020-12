Benedetto XVI, ormai 93enne, "ha difficoltà nell'esprimersi". Lo ha riferito il cardinale maltese, Mario Grech.

Joseph Ratzinger, il papa dimissionario che portava il nome di Benedetto XVI, ormai 93enne, “ha difficoltà nell’esprimersi”. La notizia è stata riferita dal neo cardinale maltese, Mario Grech, parlando della visita dello stesso Ratzinger, sabato 28 novembre scorso al termine del Concistoro.

Ratzinger ha incontrato Papa Francesco e i nuovi cardinali. Qui, con difficoltà, ha detto: “Il Signore mi ha tolto la parola per farmi apprezzare il silenzio”.

Ratzinger non riesce più a parlare

Il cardinale Grech ha parlato invece a Vatican News: “Ha cercato di incoraggiarci per andare avanti nell’avventura con il Signore”. E ancora: “È stato un momento di gioia ritrovarmi con Papa Benedetto che ha creduto in me e mi ha creato vescovo nel 2006.

Vedere questo Pastore, quest’uomo, con gli anni che pesano, ma allo stesso tempo lucido e sorridente e con la voglia di comunicare l’esperienza che lui sta facendo dello Spirito, ci ha incoraggiato molto”.

Solo qualche tempo fa, durante l’estate, era molte le voci che davano Ratzinger malato. A buttare giù l’ex papa era stata soprattutto la morte del fratello Georg, avvenuta lo scorso giugno. Inoltre, a riferire dello stato di salute di Joseph Ratzinger è stato il suo biografo Peter Seewald che evidenzia come il Papa, dimessosi dall’incarico al Vaticano nel 2013, da quando è ritornato a Roma soffre di un herpes oftalmico che gli procura un grande dolore.

Per il biografo, però, Benedetto XVI rimane estremamente fragile. Il suo pensiero e la sua memoria sono svegli, ma la sua voce è debole. Seewald e Benedetto XVI hanno pubblicato insieme quattro libri di interviste, che hanno venduto tre milioni di copie.