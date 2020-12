Biden sceglie Buttigieg: primo gay dichiarato nel governo Usa

Joe Biden ha scelto Pete Buttigieg, primo gay dichiarato nel governo, come prossimo Segretario dei Trasporti della nuova Amministrazione americana

Joe Biden ha scelto Pete Buttigieg, primo gay dichiarato nel governo, come prossimo Segretario dei Trasporti della nuova Amministrazione americana. Biden ha fatto un altro importante passo avanti nella sua apertura democratica del nuovo stile di Governo degli Stati Uniti.

Pete Buttigieg, ex candidato alla nomination democratica per la Casa Bianca, già sindaco di South Bend, sarà così il primo gay dichiarato in una posizione di altissimo livello pubblico.

Joe Biden dimostra di avere un grandissimo rispetto per le donne, le identità di genere e per il colore della pelle. Nello staff del presidente oltre a Pete Buttigieg ci sono tante donne, ispanici e afroamericani in posizione di grande potere.

Biden sceglie Buttigieg ai Trasporti

Per Buttigieg, giovane politico di 38 anni, è l’inizio dell’esperienza governativa a Washington e su twitter Biden ha scritto ’Designo Pete Segretario dei Trasporti perché lo ritengo pronto per affrontare le sfide tra lavoro, infrastrutture, equità e clima’.

Il Dipartimento dei Trasporti (DOT) ha un ruolo centrale nel predisporre il piano infrastrutturale necessario per la nazione. Gestisce centinaia di miliardi di dollari per finanziare le autostrade federali e la regolamentazione dell’aviazione e delle ferrovie. Con l’obiettivo di indirizzare l’America verso l’energia pulita Biden ha proposto l’installazione, ad esempio, di 500.000 stazioni di ricarica sulle autostrade del paese e veicoli federali funzionanti con elettricità e non benzina o diesel.

Buttigieg è stata la sorpresa della corsa democratica. Poca esperienza amministrativa, laureato ad Harvard, poliglotta, altamente istruito, religioso, veterano militare afghano e sposato con un professore di 31 anni. Pete Buttigieg si è presentato come un uomo del cambiamento e della speranza.