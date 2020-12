Donald Trump dovrà davvero dire addio alla Casa Bianca: è Joe Biden a essere stato eletto nuovo presidente degli Stati Uniti. Il candidato democratico ha raccolto 306 voti, contro i 232 di Donald Trump e Mike Pence. I grandi elettori hanno espresso la propria preferenza a favore di Biden.

Così è stata formalizzata e ufficializzata la sua vittoria, ponendo fine ai tentativi di Donald Trump di contestare la validità delle elezioni, con l’accusa di presunti brogli in alcuni stati chiave. L’ormai uscente presidente americano deve arrendersi. Il 6 gennaio il Congresso, in una sessione congiunta presieduta da Mike Pence, dovrà verificare e ratificare il voto del Collegio elettorale. È poi atteso il giuramento di Biden e del suo vicepresidente, Kamala Harris, previsto per il 20 gennaio a mezzogiorno.

Biden è sempre più vicino alla Casa Bianca: mancano ancora alcuni passi e nuove tappe prima di vederlo a Washington, ma la sua vittoria è ormai confermata.

Tuttavia, non mancano le tensioni negli Stati fedeli alla destra di Trump. In Arizona, per esempio, i grandi elettori si sono dovuti riunire in località segrete. Decisivi i voti in California, dove Biden ha trionfato con oltre il 63% delle preferenze popolari. Trump, invece, si è fermato al 34%.

Sul suo profilo Twitter, il nuovo presidente americano ha scritto: “I membri del collegio elettorale hanno espresso i loro voti per presidente e vicepresidente.

E ancora una volta hanno prevalso lo Stato di diritto, la nostra Costituzione e la volontà popolare”. Poi la frecciatina indirizzata all’avversario politico, Donald Trump: “La nostra democrazia – spinta, messa alla prova e minacciata – si è dimostrata resiliente, vera e forte”.

Today, the members of the Electoral College cast their votes for president and vice president.

And once again, the rule of law, our Constitution, and the will of the people have prevailed.

Our democracy—pushed, tested, and threatened—proved to be resilient, true, and strong. pic.twitter.com/Ka1Aj3hV3m

— Joe Biden (@JoeBiden) December 15, 2020