Dopo la notizia di Macron positivo al Coronavirus, in Francia l'Rt mostra un aumento che non lascia tranquilli.

I numeri del Coronavirus in Francia sono in leggero aumento e questo non può far stare tranquilli. Nulla se paragonato ai picchi di ottobre, ma non c’è comunque da sottovalutare ciò che sta accadendo.

Coronavirus in Francia

La Francia fa registrare, secondo gli ultimi dati, un numero di decessi superiore alle 250 unità e 18mila casi.

L’Rt, ovvero l’indice di riproduzione di un virus, sale sopra quota 1 toccando per la precisione l’1,03. Il valore non è così allarmante, ma non è un dato confortante. Jérôme Salomon, in qualità di direttore generale per la sanità in Francia, si è espresso sulla questione: “La circolazione del virus sta aumentando. Purtroppo non possiamo stare tranquilli, soprattutto in un momento come questo. L’epidemia – commenta – non ci consente di abbassare la guardia”.

Il virus continua comunque a circolare e l’attenzione resta massima, così come le misure da adottare per evitare un’ondata ancora più forte, soprattutto con l’arrivo delle festività natalizie. Non si può tralasciare praticamente nulla al caso, la pandemia è in atto e c’è bisogno di misure sanitarie tali da prevenire la diffusione del Coronavirus.

Macron positivo al Covid-19

Nel frattempo il presidente Emmanuel Macron è risultato positivo al Covid. Il governatore resterà per una settimana in isolamento svolgendo le attività politiche a distanza, come da protocollo. Giuseppe Conte si è già sottoposto a due tamponi di controllo, dopo averlo incontrato di recente: entrambi risultano negativi e quindi nessun problema per il presidente del Consiglio.