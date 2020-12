Il vicepresidente degli Usa, Mike Pence, è tra i primi ad essersi vaccinato contro il Coronavirus.

Mike Pence, vicepresidente degli Stati Uniti, è la figura americana più alta ad essersi già vaccinata contro il Coronavirus. Lo ha fatto in diretta televisima, alla Casa Bianca, insieme alla second lady Karen e a Jerome Adams, il capo operativo della Sanità.

I tre hanno voluto dare un netto segnale di approvazione nei confronti della campagna di vaccinazione. Assente, invece, il presidente uscente Donald Trump, che sta tergiversando.

Le figure politiche americane si vaccinano

Mike Pence e la moglie hanno voluto essere d’esempio per la popolazione americana. “Il vaccino è sicuro ed efficace. È un miracolo medico. Questo è l’inizio della fine della lotta contro il Coronavirus“, ha detto il vicepresidente a seguito dell’iniziezione. Il gesto plateale arriva a pochi giorni dagli esiti di un sondaggio effettuato su un campione della popolazione degli Stati Uniti, che ha rivelato che soltanto il 61% è intenzionato a sottoporsi a vaccino.

Il vicepresidente, tuttavia, non è l’unico che vuole schierarsi a favore della campagna di sensibilizzazione. Anche Joe Biden presto si vaccinerà, così come gli ex presidenti Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton. Tutti lo faranno pubblicamente.

Donald Trump no

All’appello sembrerebbe mancare soltanto Donald Trump. Il presidente uscente non ha mai affermato di non volere vaccinarsi, ma neanche ne sembra entusiasta. “Gli verrà somministrato quando il suo team medico deciderà che è il momento giusto“, dicono fonti interne alla Casa Bianca.