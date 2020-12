Harry, Meghan e il piccolo Archie hanno augurato un sereno Natale a tutti tramite una simpatica cartolina.

Harry, Meghan e il piccolo Archie stanno trascorrendo il Natale lontano dal Regno Unito. I duchi di Sussex hanno pubblicato sui canali social la cartolina dalla California. Nello scatto stilizzato la star è senza dubbio il bimbo, che ha i capelli rossi proprio come il papà.

La famiglia sta vivendo in completo riserbo questi momenti, ma non ha rinunciato a fare tanta beneficenza in questo periodo difficile.

Il Natale di Harry e Meghan

Harry e Meghan si trovano in California insieme al piccolo Archie. Sembra che trascorreranno le feste in compagnia della nonna materna Doria Ragland. La cartolina di Natale arriva infatti da Montecito, la cittadina dove hanno una villa con giardino, ed è stata scattata proprio dalla donna.

La famiglia è circondata dalla natura, con abete con fiocco incluso, e da due cani. L’immagine è stata diffusa dall’organizzazione inglese di cui la Markle è madrina, che si occupa degli animali in difficoltà.

“La foto originale della famiglia è stata scattata a casa loro all’inizio di questo mese dalla madre della Duchessa. Il piccolo albero di Natale, comprese le decorazioni fatte in casa, è stato scelto da Archie e l’albero verrà ripiantato dopo le vacanze“, ha detto un portavoce della famiglia.

I duchi di Sussex, anche quest’anno, hanno destinato molti regali in beneficenza. Non soltanto per l’associazione di cui Meghan è madrina, bensì anche per i senzatetto e per i bambini poveri in Uganda. La coppia ha cercato di rendere più sereno il Natale dei meno fortunati.