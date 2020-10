Meghan Markle avrebbe rifiutato l'invito della Regina per prendere parte alle feste di Natale a Buckingham Palace.

Meghan Markle si sarebbe resa protagonista di un ennesimo sfregio nei confronti della Regina Elisabetta, che avrebbe voluto la famiglia riunita per le festività di Natale. A quanto pare l’ex duchessa del Sussex avrebbe declinato l’invito per Buckingham Palace.

Meghan Markle: sfregio alla Regina

Stando ai rumor in circolazione l’ex duchessa del Sussex Meghan Markle, sposata con Harry e madre di suo figlio Archie Harrison, si sarebbe rifiutata di fare ritorno nel Regno Unito per le festività natalizie. A quanto pare l’ex attrice preferirebbe trascorrere le festività in California con la madre, Doria Ragland, e alcuni amici (tra cui il produttore musicale David Foster e sua moglie Katharine McPhee, in attesa del primo figlio).

Lei e Harry avrebbero intenzione di tornare in Inghilterra solamente per Capodanno, infrangendo così il sogno della Regina di avere la famiglia riunita per il santo Natale.

Da oltre un anno Harry e Meghan si sono trasferiti negli States e più precisamente a Santa Barbara (dove avrebbero acquistato una lussuosa dimora). Dopo l’addio ai titoli nobiliari i due avrebbero iniziato a dare il via a nuovi importanti progetti (non ultima una collaborazione con la piattaforma Netflix).

I due ex duchi avrebbero preso le distanze dalla famiglia reale e Meghan ha fatto sapere di non essersi sentita protetta da Sua Maestà la Regina e gli altri familiari mentre era incinta del suo primo figlio. Fin dal suo fidanzamento con Harry infatti, Meghan Markle è al centro di un interesse mediatico incontrollato.