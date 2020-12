Un modo decisamente creativo per un giovane pilota tedesco di festeggiare l'arrivo del vaccino covid nel Vaccino-day disegnando una siringa in cielo.

Un giovane pilota tedesco ha deciso di festeggiare a modo suo il V-Day e non è nuovo a simili iniziative.

Vaccino covid, l’omaggio in cielo

Il V-Day del 27 dicembre rappresenta per tutta l’Europa una data importante e destinata a rimanere impressa nella nostra memoria per sempre.

All’opposto di chi ha insultato o addirittura minacciato coloro che hanno ricevuto le prime dosi di vaccino c’è chi ha voluto festeggiare un momento vissuto dai più come l’inizio della fine di un incubo.

Una grande siringa ideale

Così, il pilota tedesco Samy Kramer – di appena vent’anni – il giorno di Natale, ha deciso di omaggiare i ricercatori, il personale medico e paramedico e festeggiare l’arrivo del V-Day disegnando una ideale siringa gigante nel cielo.

Ideale perchè ovviamente ricavata successivamente solo attraverso l’elaborazione dei database privati e pubblici come FlightRadar24, che ha poi postato la divertente immagine sui social.

Ovviamente chi era a terra non ha potuto vederla, al massimo si sarà chiesto come mai quel pilota effettuasse vertiginose virate di circa 90°. Il volo del pilota amatoriale, partito dal lander del Baden- Wuettemberg è durato circa un’ora e quaranta minuti e ha coperto una distanza di circa 280 km

Gli altri voli creativi

Samy Kramer non è nuovo a questi voli “creativi”: già in passato aveva disegnato con la rotta dei suoi voli altre immagini. Molte a tema covid come la frase “Stay Home” ai tempi del lockdown.