Covid, “vaccino alla regina Elisabetta è segreto di Stato”

“Non siete soli”. Sono le parole della Regina Elisabetta durante il tradizionale messaggio di Natale pronunciato dal castello di Windsor

Se la regina Elisabetta abbia fatto o meno il vaccino contro il Covid-19 è questione privata: una sorta di segreto di Stato. Lo ha affermato il portavoce di Buckingham Palace in risposta a chi lo aveva interpellato nella conferenza stampa di sabato 2 gennaio per sapere se la 94enne sovrana si fosse sottoposta al vaccino.

Il portavoce ha quindi fatto sapere che sulla questione non vi saranno annunci o dichiarazioni pubbliche.

Covid, la regina Elisabetta ha ricevuto il vaccino?

Non si ha la certezza dunque se la regina sia stata vaccinata. Una notizia inaspettata, che dato la sponda per i soliti negazionisti e complottisti, i quali si sono esibiti in fantasmagoriche teorie sul segreto mantenuto da Buckingham Palace. Quel che è certo è che Elisabetta ha trascorso le feste di Natale a Windsor con il Principe Filippo e senza altri membri della famiglia reale.

Inoltre, come ogni anno, la Regina Elisabetta ha pronunciato il tradizionale discorso di Natale. “Non siete soli”, ha dichiarato la regina. In effetti mai come in questo periodo queste parole si sono caricate di significato. E ancora: “Nel Regno Unito e nel mondo, la gente abbia affrontato magnificamente alle sfide di quest’anno. Sono così orgogliosa e commossa da questo spirito tranquillo e indomabile”.

La regina Elisabetta ha poi concluso parlando di come l’aspetto più importante in questi giorni di Natale sia cercare “un semplice abbraccio o una stretta di mano” sottolineando che la cosa più importante in questo periodo di pandemia sia di quello di lasciare che “la luce del Natale, lo spirito di altruismo, amore e soprattutto la speranza ci guidi nei tempi a venire”.