Ha commosso il Regno Unito la storia di una figlia e di una madre costrette entrambe in terapia intensiva fino alla morte di quest'ultima per Covid.

Arriva dal Regno Unito la commovente storia di una madre e di una figlia ricoverate entrambe in terapia intensiva e del loro addio dopo che la prima è morta di Covid all’età di 76 anni. La 49enne Anabel Sharma ha raccontato ai giornalisti inglesi gli ultimi giorni passati in ospedale assieme alla madre Maria Rico, entrambe affette da coronavirus ed entrambe collegate a un casco per l’ossigeno a causa della loro grave situazione clinica.

Madre e figlia entrambe in terapia intensiva

La vicenda di cui ha parlato il quotidiano inglese The Mirror è avvenuta nella città di Leicester, dove a due settimane dal ricovero i medici dell’ospedale hanno deciso di mettere madre e figlia tutte e due nella stessa stanza, in modo che potessero stare insieme anche durante questo momento di difficoltà. Le condizioni della 76enne però peggiorano giorno dopo giorno e la figlia viene messa al corrente di come la madre avesse ormai poche ore di vita.

Le ultime parole dette dall’anziana sono state ascoltate dalla figlia attraverso il casco per l’ossigeno. L’indomani la madre era già morta.

Anabel Sharma ha potuto assistere al funerale della madre grazie a una diretta streaming dalla sua stanza d’ospedale. Al momento Anabel non è più in terapia intensiva, ma a causa del coronavirus ha subito ingenti danni ai polmoni a causa dei quali necessita ancora di ossigeno per poter respirare.

La sua storia è stata raccontata sulla pagina Facebook Humans of Covid-19, fondata dal medico londinese Benji Rozen.