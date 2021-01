Rifiutava di indossare la mascherina e non credeva all’esistenza del Covid, un 46enne è morto dopo essere risultato positivo al virus.

Una vicenda alquanto è surreale è avvenuta in Inghilterra a Shrewsbury dove un uomo di 46 anni negazionista è morto a causa del Coronavirus. Stando a quanto riportato dai media locali l’uomo avrebbe rifiutato di indossare i dispositivi di protezione individuale e sarebbe stato convinto che la pandemia in corso non sarebbe stato altro che una bufala, un inganno.

Proprio il comportamento dell’uomo lo avrebbe poi portato ad essere contagiato. Una settimana dopo aver accusato ha deciso di sottoporsi al tampone risultando positivo. Il giorno dopo è deceduto.

Negazionista morto per covid

Rifiutava di indossare la mascherina e credeva che il Coronavirus fosse una bufala. Risultato positivo al tampone è deceduto il giorno dopo. Questo è ciò che sarebbe accaduto a Gary Matthews un uomo di 46 anni di Shrewsbury una cittadina inglese situata nella contea di Shropshire non molto distante dal confine con il Galles.

Stando a quanto rivelano i media locali e così come raccontato dal cugino, l’uomo avrebbe fatto parte di un gruppo di cospiratori. “Ma lui e i suoi amici avevano la mentalità di dover uscire e incontrare persone per dimostrare che non credevano al governo”, ha dichiarato il cugino Tristan.

C’è di più perché sempre secondo quanto rivelato dai media locali Gary Mathews avrebbe potuto raccontare ad un suo compagno del gruppo dei negazionisti che sarebbe stato affetto da asma, una condizione della quale la famiglia non sarebbe stata a conoscenza.

Eppure c’è chi non crederebbe all’uccisione dell’uomo a causa del Coronavirus. Stando a quanto riportato dal “The Guardian” i membri del gruppo cospirazionista sarebbero dell’idea che Gary Matthews sia potuto suicidare.