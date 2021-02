Nei cieli del New Mexico, un pilota di un airbus A320 ha avvistato un UFO: la notizia è stata confermata dalla compagnia aerea e dalla FAA.

Il sito AeroTime News, specializzato nella diramazione di comunicati sull’aviazione civile, ha svelato il recente avvistamento di un UFO, nei cieli del New Mexico.

New Mexico, confermato l’avvistamento di un UFO

Sulla base delle informazioni sinora rilasciate, l’UFO sarebbe stato avvistato nella giornata di domenica 21 febbraio dal pilota di un airbus A320 di proprietà dell’American Airlines.

A questo proposito, il pilota ha raccontato di aver scorto un «lungo oggetto cilindrico» in cielo, in corrispondenza della rotta che collega Cincinnati a Phoenix. L’oggetto è stato notato anche da altri membri dell’equipaggio presente a bordo dell’airbus A320 che, pertanto, avvalorano la segnalazione effettuata.

L’avvistamento è stato comunicato dal pilota alla torre di controllo, contattata via radio. In questo frangente, la conversazione è stata intercettata e registrata dal blogger Steve Douglas. La notizia, infine, è stata resa pubblica da The Warzone che ha chiesto alla compagnia aerea di confermare o smentire il materiale pervenuto.

Interrogata sulla vicenda, American Airlines ha riconosciuto l’audio come autentico e ha stimolato i giornalisti a «chiedere spiegazioni all’Fbi».

L’episodio è stato confermato anche dalla Federal Aviation Administration (FAA) che, tuttavia, ha prontamente provveduto a precisare che i controlli di volo condotti nell’area di interesse non hanno evidenziato alcun tipo di oggetto anomalo fluttuante tramite i radar consultati.