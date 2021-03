Indagini in corso per chiarire l’esatta dinamica del terribile impatto.

Una tragica scoperta è avvenuta dopo un incidente accaduto in California vicino una città al confine con il Messico. A bordo di un suv vi erano 27 persone che si sono scontrate con un camion che trasportava ghiaia. Lo schianto è stato molto violento e ha provocato la morte di almeno 15 persone, gli altri sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale per le cure del caso.

Secondo gli organi d’informazione statunitensi si tratterebbe di migranti.

Incidente in California

L’impatto è avvenuto durante la mattinata di martedì 2 marzo in una zona agricola a circa 15 chilometri dal confine messicano. Il suv con una capacità di sette passeggeri in realtà era gremito oltremisura (27 persone). Non si conoscono ancora le cause dell’incidente. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi che, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di 14 persone sul colpo e di un decesso dopo l’arrivo in ospedale.

