In GB sarà illegale andare all'estero fino almeno alla fine di giugno: la decisione del Premier Johnson.

La Gran Bretagna, tra le più colpite in Europa dall’arrivo delle varianti del covid, ha deciso di blindare i propri confini e per questo ha reso illegali a viaggi all’estero dei propri cittadini a meno che non vi siano motivi si salute, lavoro o urgenza.

La misura entrerà un vigore dal prossimo lunedì, 29 marzo, e durerà fino alla fine di giugno. Per coloro che dovessero infrangere la legge è prevista una multa di 5 mila sterline, ovvero di circa 5.800 euro. In questi mesi di emergenza erano già state vietate le vacanze all’estero fino al 17 maggio, ma questa nuova misura va a rafforzare la chiusura dei confini che da semplice divieto diventa legge con il seguente aumento delle pene per gli eventuali trasgressori.

Gb, illegale andare all’estero

La strategia di Boris Johnson e del suo governo è dunque molto chiara: chiudere e sfruttare il fatto di essere un isola per evitare che le varianti che circolano in Europa possano arrivare nel territorio della Regina e compromettere la campagna vaccinale che in Regno Unito continua a collezionare numeri record. Più della metà della popolazione adulta ha ricevuto la somministrazione del siero, con un tasso di mortalità che è sceso moltissimo arrivando ai livelli dello scorso settembre.

Non è inoltre da escludere che la Gran Bretagna arrivi ad intendere l’intera Europa come un’unica zona rossa, seguendo dunque lo schema che già viene adottato per i Paesi sudamericani e dell’Africa centro-meridionale. Chi arriva in Uk da queste zone deve trascorrere due settimane di quarantena in un hotel designato a proprie spese, mentre, attualmente, chi arriva dall’Europa ha solo l’obbligo di sottoporsi a tampone e di stare in autoisolamento per 10 giorni.