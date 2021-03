La catena Krispy Kreme incentiva i clienti a vaccinarsi offrendo tutti i giorni una ciambella a chi si presenta con la tessera delle vaccinazioni.

Quando parliamo delle vaccinazioni, uno dei primi aspetti su cui riflettiamo è quante persone sono ancora scettiche sul vaccino anti-covid. Moltissime persone hanno infatti dei dubbi se vaccinarsi o meno. Per tutte queste persone, Krispy Kreme una nota catena statunitense, ha pensato ad un modo interessante per incentivare i loro clienti a sottoporsi al vaccino.

A tutti i loro clienti negli Stati Uniti, verrà offerta una ciambella tutti i giorni, per tutto il resto dell’anno se ci si presenta con la tessera che certifica l’avvenuta vaccinazione anti-covid. Non solo in linea con la volontà della catena di combattere contro il virus metterà a disposizione dei loro dipendenti 4 ore libere pagate al fine di permettere loro di ricevere entrambe le dosi del vaccino.

Krispy Kreme offre una ciambella gratis

Ciambelle gratis a tutti i clienti per tutto il resto dell’anno per chi si vaccina contro il Covid-19. Questa l’idea della catena statunitense Krispy Kreme che ha deciso di premiare tutti i loro clienti dei punti vendita americani che si sono vaccinati. “Tutto ciò che possono fare le imprese al fine di combattere la pandemia sono cose buone”, ha dichiarato il direttore dell’ufficio marketing Dave Skena a Insider, aggiungendo inoltre che questa azione possa essere un punto di partenza affinché le altre catene possano prendere ad esempio e magari fare qualcosa di simile.

Non solo. Sui social inoltre Krispy Kreme ha precisato che questa offerta sarà valida per tutto il 2021 al fine di permettere i loro di potersi vaccinare. L’offerta da loro proposta, hanno infine aggiunto sui social non sarà valida online.